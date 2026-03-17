Almanya için toparlanma riski büyüyor

ZEW Enstitüsü’nün ekonomik beklentiler endeksi mart ayında sert bir düşüş kaydetti. Şubat ayında 58,3 seviyesinde bulunan endeks, martta -0,5’e gerileyerek piyasa tahminlerinin oldukça altında kaldı. Bloomberg anketine katılan ekonomistler endeksin 39,2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu. Açıklanan veri, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl nisan ayında gümrük tarifelerini ilk kez duyurduğu dönemden bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Buna karşılık cari koşullar endeksi beklentilerin aksine yükseliş gösterdi.

Orta Doğu gerilimi ve enerji fiyatları etkisi

ZEW Başkanı Achim Wambach yaptığı değerlendirmede, “Orta Doğu’daki gerginliğin tırmanması enerji fiyatlarını yukarı çekiyor ve enflasyonist baskıyı artırıyor. Bu durum, Alman ekonomisi için yeni ortaya çıkan ekonomik toparlanma eğiliminin yavaşlama riskini artırıyor. Bu etkilerin ne kadar güçlü olacağı, çatışmanın şiddetine ve süresine bağlı” ifadelerini kullandı.

AMB toplantısı öncesi kritik veri

Veri seti, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) iki gün sürecek faiz toplantısı öncesinde yayımlandı. Banka yetkililerinin toplantıda İran kaynaklı gelişmelerin Euro Bölgesi büyümesi ve enflasyonu üzerindeki etkilerini ele alması bekleniyor.

Almanya ekonomisi zayıf başlamıştı

Öte yandan Almanya ekonomisi, savaş öncesi dönemde yıla zayıf bir başlangıç yapmıştı. Sanayi üretimi, fabrika siparişleri, ihracat ve perakende satış verileri beklentilerin gerisinde kalmıştı. Ancak şubat ayında iş dünyası anketleri, imalat sektörünün 2022’den bu yana ilk kez genişleme kaydettiğine işaret ederek sınırlı da olsa toparlanma sinyali vermişti.