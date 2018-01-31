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Almanya, Kuzey Akım 2'nin inşası için izin verdi

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin inşaatı için Almanya'dan gerekli izinleri aldı.

Almanya, Kuzey Akım 2'nin inşası için izin verdi
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Gazprom'dan yapılan açıklamada, Almanya'nın, Kuzey Akım 2 boru hattı projesine yönelik kritik öneme sahip bir karar verdiği kaydedildi.

Almanya’nın Greifswald şehrinde doğalgaz alım terminalinin inşatına da başlanacağının belirtildiği açıklamada, "Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin inşaatı için Almanya'dan gerekli izinler alındı" ifadesi kullanıldı.

Toplam maliyeti 9,5 milyar dolar civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya sevk edilmesi planlanıyor.

Başta ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom’un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

Kaynak: AA

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