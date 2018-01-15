Almanya MB, yuanı döviz rezervlerine dahil edecek

15 Ocak 2018

Almanya Merkez Bankası (Deutsche Bundesbank), Çin para birimi yuanı döviz rezervlerine dahil etme kararı aldıklarını belirtti.

Bundesbank Yönetim Kurulu üyesi Anders Dombret, Hong Kong'da yaptığı açıklamada, kararın geçen yıl alındığını söyledi, ancak döviz rezervine dahil edilecek yuan miktarını açıklamadı.

Deutsche Bundesbank'ın da içinde yer aldığı Avrupa Merkez Bankası (ECB), haziran ayında 500 milyon euro tutarında Çin yuanını döviz rezervlerine dahil etmişti.

Dombret, yuanın giderek merkez bankalarının döviz rezervlerine dahil olduğunu belirterek, ECB'nin yanı sıra diğer Avrupa merkez bankalarının da bu adımı takip ettiğini kaydetti.

Bundesbank sözcüsü ise, yaptığı açıklamada, "Çin Yuanı'nın döviz rezervlerine eklenmesi kararı 2017 yazında alındı. Ancak şu ana kadar yatırım yapılmadı. Yuan alımı hazırlık çalışmalarından sonra yapılacak" diye konuştu.

Dombret'in açıklaması sonrasında yuan, ABD Doları karşısında son 2 yılın en yüksek seviyesini gördü.

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