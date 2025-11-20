Almanya otomotivinde 13 yılın en düşük istihdam seviyesi

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı son verilere göre, otomotiv sektöründeki istihdam Eylül ayında 721 bin 400 kişiye gerileyerek 2011 ortasından bu yana en düşük seviyeye indi. Parça üreticilerini de kapsayan sektörde çalışan sayısı bir önceki yıla kıyasla 48 bin 700 kişi azaldı. Böylece, çalışan sayısı 200 binin üzerinde olan büyük sanayi kolları arasında en sert daralma otomotivde yaşandı.

Genel imalat sanayisinde ise eylül ayı sonunda toplam istihdam 5 milyon 43 bin kişi olarak kaydedildi; bu da yıllık bazda 120 bin 300 kişilik (Yüzde 2,2) bir düşüş anlamına geliyor. Hamburg Commercial Bank Başekonomisti Cyrus de la Rubia, "Sanayideki uzun süreli durgunluk istihdam trendlerine açıkça yansıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin ikinci büyük imalat kolu

Otomotiv sektörü halen, 934 bin 200 kişinin çalıştığı makine mühendisliğinden sonra ülkenin ikinci büyük imalat kolu konumunda. Buna karşın sektör; ABD'nin uyguladığı yüksek tarifeler, Çinli elektrikli araç üreticilerinin agresif büyümesi ve Nexperia ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çip tedarikinde ortaya çıkan sıkıntılarla mücadele ediyor.

Öte yandan, Ifo Ekonomi Enstitüsü'nün ekim ayında yayımladığı anket, sektörde iş ortamı göstergesinin eylüldeki -21,3 puandan -12,9 puana yükseldiğini ortaya koyarak otomotiv şirketlerindeki moralin belirgin şekilde toparlandığına işaret etti.