Almanya, Peşmerge eğitimlerine yeniden başlayacak

20 Ekim 2017

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flosdorff, Kerkük'te yaşanan gerilim sebebiyle geçen hafta durdurulan Peşmerge'ye verilen eğitim desteğine pazar günü yeniden başlanabileceğini söyledi.

Irak'ta genel durumun son günlerde sakinleştiğini savunan Flosdorff, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in dün, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, IKBY lideri Mesud Barzani ve Irak Başbakanı Haydar el-Abadi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptığını belirterek, tarafların, Irak'taki durumun sakinleşmesi için çaba harcadıklarını ifade ettiklerini aktardı.

Müttefik ülkelerle de durumu değerlendirdiklerini ve pazar günü eğitime yeniden başlayabileceklerini kaydeden Flosdorff, "Pazar gününe kadar durumda büyük bir değişiklik olmazsa, pazar günü eğitime yeniden başlama olasılığı çok yüksek." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA