Almanya'da alarm! İş dünyası güveni 6 ayın en düşüğünde

Merkezi Almanya Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Almanya İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve küresel enerji arzındaki belirsizlikler, Alman ekonomisindeki toparlanma umutlarını gölgeledi.

Martta 86,3 puan olan endeks, bu ay 84,4 puana gerileyerek Kovid-19 salgını etkilerinin ağır hissedildiği Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Ekonomistlerin 85,5 puan seviyesindeki tahminlerinin de altında kalan veri, Alman şirketlerinin hem mevcut durumlarını hem de gelecek aylara ilişkin beklentilerini "oldukça karamsar" değerlendirdiğini ortaya koydu. İmalat, hizmet ve perakende sektörlerinde ciddi bozulmalar gözlendi.

"Alman ekonomisi, İran krizinden ağır darbe alıyor"

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şirketler önümüzdeki aylara ilişkin beklentilerinde ciddi bir karamsarlık içinde bulunurken, mevcut durumlarını da çok daha olumsuz olarak değerlendiriyor. Alman ekonomisi, İran krizinden ağır bir darbe alıyor. Toparlanma umutları şimdilik yok oldu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Alman ekonomisi iki yıl süren resesyon baskısının ardından 2025'i yüzde 0,2'lik zayıf bir büyüme ile kapatmıştı. Alman hükümeti, bu yılki Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisini yüzde 1'den yüzde 0,5'e düşürdü.

Bu arada, Orta Doğu'daki savaşın enerji maliyetlerine yansımasıyla ülkede enflasyon martta yüzde 2,7 ile Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ekonomistler, önümüzdeki aylarda bu oranın yüzde 3'ü aşabileceğini öngörüyor.