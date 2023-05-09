Almanya’da antibiyotik krizi büyüyor

Almanya Sağlık Bakanlığı, nisan sonunda çocuklar için kullanılan antibiyotik şurupların temininde yetersizlik olduğunu açıklayarak, eyalet yönetimleri­ne ilaç tedarik sorununa karşı da­ha esnek davranabilme ve antibi­yotik şurupları ithal etme imkanı verdi. Bu olanağı kullanan birçok eyalet, ilgili kurumlara ülkede onay almamış veya tescil edilme­miş antibiyotik şurupların ithala­tına geçici süreyle izin verdi. Al­manya Çocuk Doktorları Birliği (BVKJ) Sözcüsü Jakob Maske de ilaç sıkıntısının yetişkinlere ve­rilen antibiyotiklerde de yaşandı­ğını söyledi: “Almanya’da acil an­tibiyotik eksikliği var. Sadece ço­cuklar ve gençler için değil kısmen yetişkinler için de”