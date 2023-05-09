Almanya’da antibiyotik krizi büyüyor
Almanya Sağlık Bakanlığı, nisan sonunda çocuklar için kullanılan antibiyotik şurupların temininde yetersizlik olduğunu açıklayarak, eyalet yönetimlerine ilaç tedarik sorununa karşı daha esnek davranabilme ve antibiyotik şurupları ithal etme imkanı verdi.
Almanya Sağlık Bakanlığı, nisan sonunda çocuklar için kullanılan antibiyotik şurupların temininde yetersizlik olduğunu açıklayarak, eyalet yönetimlerine ilaç tedarik sorununa karşı daha esnek davranabilme ve antibiyotik şurupları ithal etme imkanı verdi. Bu olanağı kullanan birçok eyalet, ilgili kurumlara ülkede onay almamış veya tescil edilmemiş antibiyotik şurupların ithalatına geçici süreyle izin verdi. Almanya Çocuk Doktorları Birliği (BVKJ) Sözcüsü Jakob Maske de ilaç sıkıntısının yetişkinlere verilen antibiyotiklerde de yaşandığını söyledi: “Almanya’da acil antibiyotik eksikliği var. Sadece çocuklar ve gençler için değil kısmen yetişkinler için de”