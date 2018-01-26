Almanya'da 'büyük koalisyon' görüşmeleri başlıyor

26 Ocak 2018

Almanya'da Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokratlar, büyük koalisyon için resmi müzakerelere bugün başlayacak.

Deutsche Welle'nin haberine göre, seçmenlerin sandık başına gitmesinden dört ay sonra, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) halihazırda geçici olarak hükümeti oluşturan büyük koalisyonun devamı için resmi müzakerelere bugün başlıyor. Önce parti liderleri Angela Merkel (CDU), Martin Schulz (SPD) ve Horst Seehofer (CSU) bir araya gelecek, ardından üç partiden 15 siyasetçinin yer alacağı daha geniş bir müzakere turuna geçilecek.

Partiler Ocak ayının ikinci haftasında yürüttükleri ön görüşmelerde birçok alanda uzlaşma sağlamıştı, ancak Sosyal Demokratlar varılan uzlaşmalarda bazı değişikliklere gidilmesini talep ediyor.

SPD'den değişiklik talebi

Geçen Pazar günü Bonn'da yapılan olağanüstü parti kongresinde SPD'li delegeler düşük bir oranla da olsa koalisyon müzakerelerine başlanması için yeşil ışık yakmıştı. Ancak delegeler, müzakereleri yürütecek ekibe, sağlık politikaları, mültecilerin aile birleşimi ve iş sözleşmelerine zaman kısıtlaması konulması konusunda görüşmelerinde ulaşılan uzlaşmalar üzerinde değişiklik yapılması görevini vermişti.

Hristiyan Birlik partileri ve ekonomi dünyasından gelen talepler ise, müzakerelerde dijitalleşme gibi geleceğin konularına ağırlık verilmesi yönünde.

Müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürmesi öngörülüyor. 3 ve 4 Şubat tarihlerinde ise muhtemelen son müzakere turunun yapılması planlanıyor. 8 Şubat'ta karnaval sezonunun en yoğun günleri başlamadan müzakerelerin tamamlanması hedefleniyor. Koalisyon sözleşmesinin daha sonra SPD'nin 440 bin üyesinin oyuna sunulması gerekiyor. Yeni hükümetin ise Paskalya'ya kadar oluşturulması amaçlanıyor.

Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti'den koalisyona onay