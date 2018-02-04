Almanya’da "büyük koalisyon" için son dönemeç

04 Şubat 2018

24 Eylül’deki seçimler sonrasında halen yeni hükümetin kurulamadığı Almanya'da, büyük koalisyon olarak adlandırılan koalisyon hükümetinin kurulması için bir haftadan uzun bir süredir süren görüşmeler bugün de devam edecek.

Deutsche Welle'nin haberine göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) temsilcilerinin bugün yapacağı toplantıda ikamet, kira hukuku ve iş hukuku konularının ele alınması bekleniyor. Bugünkü toplantıda ayrıca sağlık reformu konusunda üzerinde henüz anlaşılamayan noktalar da ele alınacak.

Görüşmeler uzayabilir

Taraflar, koalisyon görüşmelerine başlarken müzakereleri 4 Şubat Pazar günü bitirmeyi hedeflediklerini açıklamışlardı. Ancak bu tarihi takip eden iki gün "tampon gün” olarak belirtilmişti ve görüşmelerde uzun süren müzakereler nedeniyle bu günlerin kullanılabileceği belirtiliyor.

Koalisyon görüşmeleri tamamlandıktan sonra SPD üyeleri koalisyon anlaşma taslağını oylayacak ve ancak üyeler onay verdikten sonra CDU/CSU ile SPD arasında koalisyon hükümeti kurulabilecek. SPD üyelerinin taslağa onay vermesi halinde Almanya'da yeni hükümetin Nisan ayına kadar kurulabileceği tahmin ediliyor.

Almanya'da koalisyon görüşmeleri başladı