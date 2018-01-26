Almanya'da koalisyon görüşmeleri başladı

26 Ocak 2018

Almanya'da Hristiyan birlik partileriyle (CDU/CSU) Sosyal Demokrat Parti (SPD), "büyük koalisyon" görüşmeleri için bugün Berlin'de bir araya geldi.

Genel seçimlerin üzerinden dört ay geçmiş olmasına rağmen hükümetin kurulamadığı Almanya'nın hükümet krizine sürüklenmemesi için sosyal demokrat ve muhafazakâr kanatlar arasındaki görüşmelerin hızla tamamlanmasına çalışılacak.

Deutsche Welle'nin haberine göre, Başbakan ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel halkın istikrarlı hükümet bekleyişini boşa çıkarmamak için hızla yol almaları gerektiğini söyledi. CSU Genel başkanı Horst Seehofer ve SPD Genel Başkanı Martin Schulz da koalisyon pazarlığının en kısa zamanda tamamlanmasını arzuladıklarını belirttiler.

Liderler iyimser

Başbakan Merkel ilk görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "geleceğin temellerinin şimdiden atılması ve Almanya'nın eğitim ve dijitalleşme alanlarındaki gerekli hamleleri geciktirmemesi" gerektiğini belirtti. Merkel "Almanya'nın yepyeni bir dinamizme ihtiyacı olduğunu" vurguladı. Merkel ön görüşmelerde koalisyon müzakereleri için "yapıcı bir çerçeve çizilebildiğini" sözlerine ekledi.

Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) Genel Başkanı Schulz ise görüşmelere "Almanya Federal Cumhuriyeti'ni istikrarlı bir hükümete kavuşturma arzusuyla başladıklarını" söyledi.

Kurulacak yeni hükümetin Almanya'ya, en büyük ve en güçlü ülkesi olarak Avrupa Birliği'nde oynaması gereken rolü kazandırması gerektiğini belirten Schulz, AB'nin Çin ve ABD karşısında güçlü ve Avrupa yanlısı bir Almanya'ya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti'den koalisyona onay