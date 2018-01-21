Almanya'da büyük koalisyonun geleceği oylanıyor

21 Ocak 2018

Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) bugün Bonn'da düzenlenen olağanüstü kongresinde Hristiyan Birlik partileriyle (CDU/CSU) koalisyon görüşmelerine başlanıp başlanmayacağı delegelerin oylarıyla belli olacak.

Deutsche Welle'nin haberine göre, SPD Genel Başkanı Martin Schulz koalisyon görüşmelerinin başlatılmasına büyük çoğunlukla onay verilmesini umuyor. Schulz, pazar günkü kongreden hemen önce partili delegelere ön görüşmelerde varılan mutabakatı onaylayarak koalisyon görüşmelerine başlanması yolunda karar almaları çağrısında bulundu.

Partililerin önemli bir bölümü Angela Merkel'in başbakanlığındaki koalisyon hükümetine SPD'nin katılmasına karşı çıkıyor. Kongreden olumsuz karar çıkması durumunda erken genel seçimlere gidilmesinin gündeme geleceği belirtiliyor. Federal Meclis seçimleri 24 Eylül 2017'de yapılmıştı.

Bonn'daki olağanüstü kongreye oy hakkına haiz 600 delege ile parti yönetim kurulunun 45 üyesi katılacak. Beş saat sürmesi planlanan kongre Genel Başkan Martin Schulz'un konuşmasıyla açılacak. Ardından Hristiyan Birlik partileriyle yapılan sondaj niteliğindeki görüşmelerin sonuçlarının tartışılacağı genel görüşmeye geçilecek. SPD yönetimi ön görüşmelerde istihdam, sağlık, emeklilik, eğitim, vergi ve Avrupa politikalarındaki taleplerini geniş ölçüde kabul ettirdiklerini savunuyor.



Erken seçim gündemde

Parti yönetimine koalisyon görüşmelerine başlanması için yetki verildiği takdirde görüşmelerin önümüzdeki hafta içinde başlaması bekleniyor. Oylamadan ret kararı çıktığı takdirde ise genel seçimi izleyen ikinci koalisyon kurma girişimi de başarısızlığa uğramış olacak. Bu durumda üç seçenek kalacak: Erken seçim, azınlık hükümeti ya da ön görüşmelerde sonuç alınamayan üçlü koalisyon (CDU/CSU, Yeşiller, Hür Demokrat Parti) hükümeti.

Kongrede olumsuz karar alınması durumunda SPD'nin derin bir krize sürükleneceği ve Martin Schulz'un SPD genel başkanlığından ayrılmak zorunda kalabileceği belirtiliyor.

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