Almanya'da, erken seçim çağrılarına net yanıt

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un sözcüsü Steffen Hebestreit, iktidardaki koalisyonun AB seçimlerindeki kötü performansına rağmen ülkesinin erken seçime gitmeyeceğini söyledi.

AFP'ye konuşan sözcü Hebestreit, "Normal seçim tarihi önümüzdeki sonbahar. Ve biz de bunu yapmayı planlıyoruz" dedi.

İlk sonuçlara göre, Scholz'un koalisyonu Avrupa seçimlerinde ağır kayıplar yaşadı ve hükümetindeki üç parti de muhafazakârların ve aşırı sağın gerisinde kaldı.

Şansölye'nin partisi Sosyal Demokratlar (SPD) yüzde 14 ile tarihlerinin en kötü sonucunu alırken, yüzde 16 ile aşırı sağcı AfD'nin ardından üçüncü sırada yer aldı ve muhafazakâr CDU-CSU bloğunun yüzde 30'luk oranının oldukça gerisinde kaldı. Yeşiller yüzde 12, liberal FDP ise yüzde 5 oy aldı.

Bu sonuç muhalefet partilerinin Scholz'a Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un izinden giderek erken seçim çağrısı yapmasına yol açtı. Macron dün partisinin aldığı yenilginin ardından ülkesinin 30 Haziran'da erken seçime gideceğini açıklamıştı.