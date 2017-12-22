Almanya'da Ifo istihdam göstergesi rekor kırdı
Ifo istihdam göstergesi Aralık ayında 113,2 puandan 113,5 puana yükseldi. Öte yandan hemen hemen tüm önemli sektörler daha fazla personel almaya hazırlandığı ifade edildi.
Almanya'da şirketleri daha fazla eleman istihdam etmeyi planlıyor.
Ekonomi Araştırma Enstitüsü(Ifo) tarafından açıklanan verilere göre, Ifo istihdam göstergesi Aralık ayında 113,2 puandan 113,5 puana yükseldi. Böylece endeks tarihi zirvesini gördü. Üreticiler personel sayılarını önemli ölçüde artırmayı planlıyorlar.
Önemli sektörler daha fazla personel almaya hazırlanıyor
Ankete göre, hemen hemen tüm önemli sektörler daha fazla personel almaya hazırlanıyor. Özellikle nakliye ve lojistik sektöründeki servis sağlayıcıları ek personel arayışı içinde oldukları görüşünü dile getirdi.