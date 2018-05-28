Almanya'da ihracat beklentileri 6 aydır düşüyor
Alman ihracatçıları arasında beklentiler olumsuz yönde değişmeyi sürdürüyor.
Almaya'da Ifo ihracat beklentileri endeksi mayıs ayında 15,6 puandan 13,6 puana geriledi.
Böylece son 6 ayda düşüş yönünde bir seyir izlenmiş oldu.
Yapılan açıklamada, zorlu küresel ekonomik ortamın, Alman ihracatçılarını daha fazla rahatsız ettiği belirtildi.
Otomotiv sektöründe ihracat beklentisi önemli ölçüde azalırken, elektrik ve makine mühendisliği sektörlerinde firmalar daha fazla ihracat beklediklerini belirtiyorlar.