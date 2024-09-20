Almanya'da konut fiyatları ikinci çeyrekte iki yıl sonra ilk kez dönemsel bazda arttı

Almanya İstatistik Bürosu (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, konut fiyatları ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 1,3 artış gösterdi. Böylece iki yılın ardından ilk kez dönemsel bazda artış yaşandı.

Fiyatlarda yılın ilk çeyreğinde dönemsel olarak %1,1 düşüş yaşanmıştı.

Aynı dönemde yıllık bazda düşüş %2,6 oldu ve bir önceki dönemde görülen %5,7 düşüşün ardından bir miktar toparlandı.