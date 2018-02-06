Almanya'da metal sektöründe anlaşma sağlandı

06 Şubat 2018

Almanya'da metal ve mühendislik sektörlerinde çalışan milyonlarca işçiyi temsil eden IG Metall sendikası ile işverenlerin örgütlü oldukları Suedwestmeall federasyonu, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya vardı.



Ücret artışı ve çalışma saatleri konusunda sert bir mücadelenin yaşandığı müzakerelerin sonunda, nisan ayından itibaren ücretlerin yüzde 4,3 artırılması karalaştırıldı.



IG Metall'in müzakerecisi Roman Zitzelsberger yaptığı açıklamada, diğer ödemelerin 27 aya yayılacağını belirtti. Zitzelsberger, 13 saat süren müzekerelerin ardından, "İşçilerin ceplerinda daha fazla para olacak, şirketlerin kârlarından adil bir pay alacaklar ve bu tüketimi artıracak" diye konuştu.



IG Metall müzakerelerin başında 3,9 milyon üyesi için yıllık yüzde 6 ücret artışı istemişti. Müzakereler sonunda varılan anlaşma yüzde 4,3 ücret artışı ve Ocak-Mart dönemi için işçilere tek seferlik olmak üzere aylık 100 euro ödenmesini öngörüyor.

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haftalık çalışma saatlerini 35'ten 28'e indirebilecekler.

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