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Almanya'da "nükleer enerji" dönemi sona erdi

Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya’da 60 yılın ardından nükleer enerji dönemi sona erdi. Ülkedeki son üç nükleer santralde bulunan tüm reaktörler devre dışı bırakıldı. Sırada 30'a yakın santralin sökülme işlemi var.

Haber Merkezi
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Nükleer enerjide bir dönem sona erdi. Al­manya’daki son üç nükleer santralde bulunan tüm reaktörler haftasonu devredışı bırakıldı.

Bavyera'daki Isar 2, Ba­den-Württemberg'deki Nec­karwestheim 2 ve ülkenin ku­zey batısında yer alan Emsland nükleer santralinin işletmeci­lerinin yaptıkları açıklamaya göre, bu üç nükleer santralde geçtiğimiz cumartesi gecesi sa­at 12:00’den önce tüm reaktör­ler devre dışı bırakıldı. Böylece, Almanya'da elektrik üretimin­de nükleerden çıkış süreci ta­mamlandı.

Söz konusu nükleer sant­raller artık elektrik şebeke­ye bağlı olmazken, bu santral­ler geçen yıl ülkenin enerji ih­tiyacının yaklaşık yüzde 6'sını karşılamıştı. Alman haber ajansı DPA'ya açıklamada bu­lunan Almanya Çevre Bakan­lığı Nükleer Güvenlik Depart­manı Başkanı Gerrit Niehaus, “Yasalara uygun olarak çalışı­yoruz ve 16 Nisan'dan itibaren nükleer elektrik işletmeciliği­nin cezai bir suç olacağı açık” ifadesini kullandı. Nükleer kar­şıtları, ülkede üç reaktörün ka­patılmasını bir zafer olarak gö­rürken, iş dünyası, Avrupa'nın enerji kaynaklarının istikrarlı olmadığı ve dünyanın fosil ya­kıtlardan kurtulmaya çalıştığı bir dönemde reaktörlerin kapa­tılmasını “çılgınlık” olarak ni­telendirmişti. Ülkede nükleer enerjinin sona ermesiyle bir­likte bu konuda tehlikenin so­na erdiğine dikkat çekilirken, Fransa ve İsviçre gibi ülkeler­deki nükleer tesislerin ülkeye yakın coğrafyada yer alması da sızıntı endişelerinin sürmesine neden oluyor.

Elektrik şebekesiyle bağlan­tısı kesildikten sonra reaktörün yaklaşık 15 dakika içinde kapa­tılması gerekiyor. Bundan son­ra reaktör soğutularak, sistem­deki sıcaklığın yaklaşık on iki saat içinde ortam sıcaklığına düşürülmesi gerekiyor. Kapat­ma işleminden yaklaşık 9 saat sonra soğutma kulesi üzerin­de artık buhar görülmüyor. Ülkede nükleer enerji­den çıkıştan sonra bi­le yüksek riskli tekno­lojiyle mücadelenin zorlukları devam edi­yor. Alman hükümeti­nin önünde devre dışı bırakılmış 30'a yakın nükleer santrali sök­mek gibi zorlu bir görev de bulunuyor. Bir nük­leer santralin sökülme süreci yaklaşık 15 yıl sürüyor. Öte yandan, Alman yetkililer, çok uzun yıllar ölümcül olabi­len radyoaktif atıkların depo­lanması için de henüz kesin bir çözüm bulabilmiş değil.

Fukuşima nükleer faciasının etkisi

Almanya'da onlarca yıl süren nükleer karşıtı protestoların ardından 2011'de yaşanan Fu­kuşima nükleer faciası ülkede nükleer enerjiye karşı eyleme­leri hızlandırdı.

Eski Başbakan Angela Mer­kel döneminde, nükleer ener­ji kaynaklı risklerin güvenli şe­kilde kontrol edilemeyeceği gerekçesiyle nükleer enerjiyi terk etme kararı alındı. Hükü­met, nükleer santralleri dev­re dışı bırakma kararı sonra­sı Rusya ile enerji anlaşmaları yaptı. Söz konusu facia sonrası nükleer enerjiden çıkış yasası uyarınca, 2021'de 30 yıldır ak­tif olan üç nükleer santral kapa­tılmış ve aktif durumdaki son üç nükleer enerji santralinin de 2022 sonuna kadar kapatılaca­ğı duyurulmuştu. Ancak Rus­ya'nın Ukrayna'da başlattığı sa­vaş sonrası yaşanan enerji krizi derinleşince, hükümet kapat­ma kararını ertelemişti.

Nükleer santrallerin ömrü­nün uzatılması koalisyon ortak­ları arasında tartışmalara yol açmasının ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 17 Ekim 2022'de bakanlara ülkenin ka­lan üç nükleer santralini nisan ayı ortasına kadar çalışır du­rumda tutmaları talimatını ver­mişti. Son üç nükleer santralin devre dışı kalmasına rağmen Alman hükümeti enerji arz gü­venliğinin garanti altında ol­duğunu belirtti.

Ülkede nükleerden kay­naklanan açığın yenilene­bilir enerjiyle kapatıl­ması bekleniyor.