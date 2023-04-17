Almanya'da "nükleer enerji" dönemi sona erdi

Nükleer enerjide bir dönem sona erdi. Al­manya’daki son üç nükleer santralde bulunan tüm reaktörler haftasonu devredışı bırakıldı.

Bavyera'daki Isar 2, Ba­den-Württemberg'deki Nec­karwestheim 2 ve ülkenin ku­zey batısında yer alan Emsland nükleer santralinin işletmeci­lerinin yaptıkları açıklamaya göre, bu üç nükleer santralde geçtiğimiz cumartesi gecesi sa­at 12:00’den önce tüm reaktör­ler devre dışı bırakıldı. Böylece, Almanya'da elektrik üretimin­de nükleerden çıkış süreci ta­mamlandı.

Söz konusu nükleer sant­raller artık elektrik şebeke­ye bağlı olmazken, bu santral­ler geçen yıl ülkenin enerji ih­tiyacının yaklaşık yüzde 6'sını karşılamıştı. Alman haber ajansı DPA'ya açıklamada bu­lunan Almanya Çevre Bakan­lığı Nükleer Güvenlik Depart­manı Başkanı Gerrit Niehaus, “Yasalara uygun olarak çalışı­yoruz ve 16 Nisan'dan itibaren nükleer elektrik işletmeciliği­nin cezai bir suç olacağı açık” ifadesini kullandı. Nükleer kar­şıtları, ülkede üç reaktörün ka­patılmasını bir zafer olarak gö­rürken, iş dünyası, Avrupa'nın enerji kaynaklarının istikrarlı olmadığı ve dünyanın fosil ya­kıtlardan kurtulmaya çalıştığı bir dönemde reaktörlerin kapa­tılmasını “çılgınlık” olarak ni­telendirmişti. Ülkede nükleer enerjinin sona ermesiyle bir­likte bu konuda tehlikenin so­na erdiğine dikkat çekilirken, Fransa ve İsviçre gibi ülkeler­deki nükleer tesislerin ülkeye yakın coğrafyada yer alması da sızıntı endişelerinin sürmesine neden oluyor.

Elektrik şebekesiyle bağlan­tısı kesildikten sonra reaktörün yaklaşık 15 dakika içinde kapa­tılması gerekiyor. Bundan son­ra reaktör soğutularak, sistem­deki sıcaklığın yaklaşık on iki saat içinde ortam sıcaklığına düşürülmesi gerekiyor. Kapat­ma işleminden yaklaşık 9 saat sonra soğutma kulesi üzerin­de artık buhar görülmüyor. Ülkede nükleer enerji­den çıkıştan sonra bi­le yüksek riskli tekno­lojiyle mücadelenin zorlukları devam edi­yor. Alman hükümeti­nin önünde devre dışı bırakılmış 30'a yakın nükleer santrali sök­mek gibi zorlu bir görev de bulunuyor. Bir nük­leer santralin sökülme süreci yaklaşık 15 yıl sürüyor. Öte yandan, Alman yetkililer, çok uzun yıllar ölümcül olabi­len radyoaktif atıkların depo­lanması için de henüz kesin bir çözüm bulabilmiş değil.

Fukuşima nükleer faciasının etkisi

Almanya'da onlarca yıl süren nükleer karşıtı protestoların ardından 2011'de yaşanan Fu­kuşima nükleer faciası ülkede nükleer enerjiye karşı eyleme­leri hızlandırdı.

Eski Başbakan Angela Mer­kel döneminde, nükleer ener­ji kaynaklı risklerin güvenli şe­kilde kontrol edilemeyeceği gerekçesiyle nükleer enerjiyi terk etme kararı alındı. Hükü­met, nükleer santralleri dev­re dışı bırakma kararı sonra­sı Rusya ile enerji anlaşmaları yaptı. Söz konusu facia sonrası nükleer enerjiden çıkış yasası uyarınca, 2021'de 30 yıldır ak­tif olan üç nükleer santral kapa­tılmış ve aktif durumdaki son üç nükleer enerji santralinin de 2022 sonuna kadar kapatılaca­ğı duyurulmuştu. Ancak Rus­ya'nın Ukrayna'da başlattığı sa­vaş sonrası yaşanan enerji krizi derinleşince, hükümet kapat­ma kararını ertelemişti.

Nükleer santrallerin ömrü­nün uzatılması koalisyon ortak­ları arasında tartışmalara yol açmasının ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 17 Ekim 2022'de bakanlara ülkenin ka­lan üç nükleer santralini nisan ayı ortasına kadar çalışır du­rumda tutmaları talimatını ver­mişti. Son üç nükleer santralin devre dışı kalmasına rağmen Alman hükümeti enerji arz gü­venliğinin garanti altında ol­duğunu belirtti.

Ülkede nükleerden kay­naklanan açığın yenilene­bilir enerjiyle kapatıl­ması bekleniyor.