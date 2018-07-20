Almanya'da otobüste bıçaklı saldırı: 8 yaralı
Almanya'da bir kişinin otobüste bulunan yolculara bıçakla saldırması sonucu 8 kişi yaralandı.
Almanya'nın Lübeck kentinde bir kişinin belediye otobüsünde bulunanlara bıçakla saldırması sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübeck polisinden yapılan açıklamaya göre, seyir halinde bulunan belediye otobüsündeki bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle yolculara bıçakla saldırdı.
Saldırıda 8 kişi yaralandı. Zanlı olay yerinde gözaltına alındı.
Olay yerine gelen savcı Ulla Hingst, saldırının hangi amaçla yapıldığının araştırılacağını bildirdi.
Kaynak: AA