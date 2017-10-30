Almanya'da perakende satışlar eylülde arttı
Almanya’da perakende satışlar, eylülde bir önceki aya göre piyasa beklentisi doğrultusunda, yüzde 0,5 yükseldi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) geçici verilerine göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, eylülde ağustos ayına göre yüzde 0,5 arttı.
Eylül 2016'ya kıyasla yüzde 4,1 yükselen perakende satışlar, piyasalardaki aylık yüzde 0,5’lik beklentiyi karşılarken, yıllık yüzde 3’lük artış beklentisinin ise üzerinde gerçekleşti.
Bu arada, satışa açık gün sayısı, bu yılın ve 2016'nın eylül aylarında 26 olarak kaydedildi.
Kaynak: AA