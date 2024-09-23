Almanya'da sınırdışı kararları artıyor! Türkler de listede

Almanya'ya gelen düzensiz göçmenler arasında Türklerin sayısı giderek artarken iltica başvurularının kabul oranıysa 2023 sonu itibarı ile yüzde 1,1'e kadar düştü.

2023'te karara bağlanan 24 bin 131 sığınma başvurusuna verilen ortalama kabul oranı da yüzde 13 oldu. Bu da çok sayıda sığınmacının geri gönderilmesi yönünde karar çıkması anlamına geliyor.

İlk dört ayda 4 bin 321 kişi

DW Türkçe'nin haberine göre; Almanya'da yılın ilk altı ayında 4 bin 321 kişiye ülkeyi terk etmesi bildirimi yapıldığı açıklandı.

Muhalefetteki Sol Parti'nin federal hükümete yönelttiği bir soru önergesine verilen cevaba göre, Almanya'da 2024'ün ilk yarısında, 4 bin 321 kişi hakkında ülkeyi terk etmesi yönünde karar verildi. Bunlar arasında en büyük grupları Arnavutlar, Gürcüler, Türkler, Moldovalılar ve Cezayirliler oluşturuyor.

2023 yılında hakkında Almanya'dan sınırdışı kararı verilen kişi sayısı 8 bin 19 olarak açıklanırken bu sayı 2020 ile 2022 yılları arasında 7 bin 81 ile 8 bin 257 arasında değişti.

Almanya, Avrupa'ya gelen göçmenlerin en çok sığınma başvurusu yaptığı ülke. Sosyal devlet olması, sığınmacılara yapılan maddi yardımların yüksekliği ve göçmen nüfusun fazlalığı nedeniye çoğu kişinin aile veya akraba bağları da bulunması her yıl yüz binlerce sığınmacıyı Almanya'ya çekiyor.

Son 10 yıldır aralıksız en fazla sığınmacı Suriye'den geliyor. Uzun süre onları krizlerin damgasını vurduğu Afganistan'dan gelenler izledi. 2023'te Türkler ikinci, Afganlar üçüncü oldu.