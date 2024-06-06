Almanya'da Türkiye merkezli sahte evrak çetesi çökertildi

Almanya'da Federal Polis, Türkiye merkezli bir sahte evrak çetesinin faaliyetleriyle bağlantılı kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Federal Polis'ten yapılan açıklamada, Berlin, Brandenburg ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde 300 polis memurunun görev yaptığı 51 noktaya düzenlenen baskınlarda sahte iki pasaport, dört oturma izni, bir kimlik ve bir ehliyetin ele geçirildiği ve Almanya'da oturma izni bulunmayan dokuz kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, gözaltına alınanların 4'ü Suriye, 2'si Sırbistan, 2'si Vietnam ve biri Gana vatandaşı olduğu açıklandı.

Ele geçirilen sahte belgeler arasında bir adet İtalyan ehliyet belgesi, bir adet Ukrayna kimlik belgesi, iki Belçika pasaportu, iki adet Almanya oturum izni belgesi ve iki adet Belçika oturum izni belgesinin bulunduğu kaydedildi. Berlin'de arama yapılan yerlerden birinin sahte evrak basımında kullanıldığından şüphelenildiği, diğer yerlerdeki aramalarda 12 bin 500 euro nakit para, piyasa değeri yaklaşık 240 bin euro olan 24 kilogram esrar, ayrıca kelebek çakı, teleskopik cop, kurusıkı tabanca, muşta gibi silahlara rastlandığı belirtildi.

Türkiye'den posta yoluyla gönderilmiş

Operasyonun, Türkiye'den dünyanın dört bir yanına sahte evrak temin eden bir çete ile ilgili soruşturmalar çerçevesinde düzenlendiği kaydedildi. Türkiye merkezli çetenin sahte evrak satış işlemlerini sosyal medya üzerinden yürüttüğü, 2021-2022 yıllarında 9 bini aşkın tahrif edilmiş ya da tamamen sahte kimlik belgesini posta yoluyla gönderdiği, alıcılardan 2 binden fazlasının Avrupa ülkelerinde, 920'sinin Almanya'da bulunduğu bildirildi.

Federal Polis açıklamasında şimdiye kadar Almanya'daki alıcılardan 551 kişinin kimlik tespitinin yapılabildiği ve haklarında "internet portallarından sipariş yoluyla sahte kimlik ve oturma izni belgeleri temini" suçundan ceza davası açıldığı belirtildi.

Düzenlenen operasyonla sadece sahte belgelerin kullanımının değil, bu belgeler yoluyla başka suçlar işlenmesinin de önüne geçildiğine vurgu yapan Federal Polis, yürütülen soruşturma sonucunda Türkiye'deki fail çevresiyle ilgili de aydınlatıcı bilgilere ulaşıldığını kaydetti.