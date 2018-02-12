Almanya'da Türklerden 'Yurt Bakanlığı' tepkisi

12 Şubat 2018

Almanya'da Federal İçişleri Bakanlığı’nın adının, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) üzerinde uzlaştığı koalisyon protokolü taslağı doğrultusunda "İçişleri, İmar ve Yurt Bakanlığı” olarak değiştirilmesi tartışmaya yol açtı.

Deutsche Welle'nin haberine göre, içişleri bakanlığının adına "yurt” kavramının da eklenmesi özellikle göçmenlerin tepkisine neden oldu. Almanya Türk Toplumu derneğinin başkanı Gökay Sofuoğlu, Berliner Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, bakanlığın adına "yurt” eklenmesinden kaygı duyduğunu dile getirdi. "Yurt kavramının insandan insana değişen deneyim ve duygusal birikimi tanımladığını” belirten Sofuoğlu, "Bu kavramın siyaset bağlamına taşınmasını Almanya'nın yakın geçmişi açısından da sakıncalı buluyoruz” dedi. Sofuoğlu, "yurt kavramının birliktelik ve aidiyet yerine, dışlama ve bölünmeyi teşvik etmesinden” endişe duyduklarını söyledi.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Yurt, Belediyeler, İmar ve Eşitlik Bakanı İna Scharrenbach ise, aynı gazeteye verdiği demeçte, "Yurt dışlamaz, aksine bütünleyici ve birleştiricidir” dedi. Scharrenbach, yurt kavramının göçmenler dâhil herkesi kapsadığını ve kimseyi karşısına almadığını belirtti.

Bavyera Eyalet Maliye, Kalkınma ve Yurt Bakanı Markus Söder yeni federal bakanlığının birinci görevinin Almanya'daki hayat şartlarını eşit hâle getirmek olduğunu söyledi. Genç kuşakların güvenli geleceğe kavuşturulması gerektiğini belirten CSU'lu Söder, sağ popülist partilerin yükselişte olduğu Doğu Almanya'daki gelişmeler açısından yeni bakanlığın büyük önem taşıdığını ifade etti.

Almanya'da sadece Kuzey Ren-Vestfalya ile Bavyera eyaletlerinde yurt bakanlıkları bulunuyor. Bu bakanlıklar eyaletlerdeki içişleri bakanlıklarından bağımsız olarak faaliyetlerini yürütüyor.

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