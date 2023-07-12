Almanya’da yatırımcı güveni faiz artışlarıyla geriliyor

Buna göre, endeks, temmuzda önceki aya kıyasla 6.2 puan düştü. Haziranda 8.5 puan olan endeks, bu ay eksi 14.7 puan seviyesine indi. Piyasa beklentisi, endeksin nisanda eksi 10.5 puana gerilemesi yönündeydi. Böylece endeks, Aralık 2022’den bu yana en düşük değerine ulaştı.

Almanya’da Mevcut Durum Endeksi ise temmuzda önceki aya kıyasla 3 puan azalarak eksi 59.5 puana geriledi. ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, finans piyasası uzmanlarının ekonomik durumun yıl sonunda daha da kötüleşmesini beklediğini aktararak, “Bunun en önemli nedenlerinden biri, Euro Bölgesi ve ABD’de kısa vadeli faiz oranlarının yükselmeye devam edeceği beklentisi” ifadesini kullandı.

Wambach, uzmanların Çin gibi Almanya’nın önemli ihracat pazarlarını “zayıf ” olarak değerlendirdiklerini belirtti: “Ekonomik faaliyetlerde beklenen durgunluğun özellikle sanayi sektörlerini etkilemesi muhtemel. İhracata yönelik sektörlerin kazanç beklentileri bir kez daha önemli ölçüde düşebilir."