Almanya'dan Irak'a yardım için Bağdat ve IKBY arasında uzlaşma şartı

18 Aralık 2017

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, hem Irak hükümetine hem de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yardımı devam ettirmek istediklerini, ancak bunun için iki tarafın aralarındaki anlaşmazlığın çözümü için çaba göstermesinin şart olduğunu söyledi.

Gabriel, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile Berlin'deki görüşmesinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Desteğimiz, birleşik Irak devleti içindir" dedi.

Irak Federal Mahkemesi'nin anayasaya aykırı ilan ettiği IKBY'deki bağımsızlık referandumuna da değinen Gabriel, Almanya’nın bu konuda daha önce uyarılarda bulunduğunu anımsatarak, "Yaptığımız ziyarette büyük sorunlar beklediğimizi söyledik. Maalesef bu gerçekleşti. Şimdi diyaloğa geri dönülmesi gerektiğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Barzani ise Kürt yönetiminin Bağdat merkezi hükümetiyle işbirliğine devam etme kararlılığını vurguladı ve Almanya'yı anlaşmazlığın çözümü için daha büyük bir rol oynamaya çağırdı.

Alman hükümeti, 2014 yılından bu yana Irak'a 1 milyar euroyu aşkın mali yardım yaptı.