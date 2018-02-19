Almanya'nın geleceğini belirleyecek oylama

19 Şubat 2018

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) koalisyon ortağı olup olmayacağına parti üyeleri karar verecek. 463 bin dolayındaki parti üyesinin koalisyon hakkındaki görüşünü bildireceği oylama 2 Mart’a kadar sürecek.

Deutsche Welle'nin haberine göre, yüz binlerce SPD üyesine seçim belgelerinin gönderilmesine başlandı. Parti yönetimi ve genel başkan adayı Andrea Nahles, parti üyeleriyle yapılan bölgesel konferansların cesaret verici olduğunu ve koalisyon anlaşmasının açık farkla kabul edilmesini beklediklerini açıkladı. Nahles parti üyelerinin koalisyonun reddedilmesinin "kaosa” yol açacağı uyarısında bulunduklarını söyledi.

Andrea Nahles oy oranı yüzde 16'ya gerileyen SPD'nin genel seçimlerin yenilenmesi durumunda sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin gerisinde kalma ihtimalinin bulunduğunu da hatırlattı.

Partinin önemli bölümü 'büyük koalisyon'a karşı

463 bin parti üyesinin katılacağı oylamada oy pusulalarının en geç 2 Mart'a kadar postaya verilmiş olması gerekiyor. Sonucun az farklı olması bekleniyor.

Kuzey Ren-Vestfalya eyalet teşkilatının bazı üyeleri ve SPD'li eyalet parlamentosu üyelerinin katılımıyla kurulan "büyük koalisyona hayır” girişiminin yüzlerce partili tarafından desteklendiği açıklandı. SPD gençlik teşkilatı Genç Sosyalistler de büyük koalisyonun reddedilmesini ve erken seçime gidilmesini istiyor.

Almanya'da "büyük koalisyon" için anlaşma sağlandı