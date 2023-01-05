Almanya'nın ihracatı geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artış beklentisine karşın yüzde 0,3 azalarak 135,1 milyar avro oldu.

Kasımda ithalat ise yüzde 0,5 düşüş beklentisine karşın yüzde 3,3 gerileyerek 124,4 milyar avroya indi. Böylece Almanya’nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 10,8 milyar avro oldu. Kasım 2021’de söz konusu fazla da 10,8 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Kasım 2021'e göre ihracat yüzde 13,3, ithalat da yüzde 14,7 arttı.

Almanya'da kasım ayı ihracatının 73 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 61 milyar avroluk bölümü de AB'den geldi.

Ekim 2022’ye göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 0,4 ve bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 5,8 azaldı.

Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı ekim ayına kıyasla yüzde 1,5 azalarak 8,8 milyar avro oldu. Söz konusu dönemde Almanya’nın diğer önemli ticaret ortağı ABD’ye ihracatı yüzde 1,5 azalarak 13,7 milyar avroya geriledi.

Almanya’nın Rusya’ya ihracatı kasımda yüzde 12,3 düşerek 1,1 milyar avroya indi. Rusya’dan ithalat ise yüzde 12,2 gerileyerek 1,6 milyar avroya düştü.

Bankhaus Lampe Başekonomisti Alexander Krüger, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Çin ve ABD ekonomileri zayıflarken, Almanya’nın ihracat ivmesinin şimdilik düşük kalmaya devam edeceğini belirterek, “Azalan tedarik zinciri sorunları iyimserlik için ışık veriyor. Genel olarak, ihracat sektörü Almanya'da yalnızca hafif bir resesyon olasılığını destekliyor.” ifadesini kullandı.