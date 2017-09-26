Amazon ormanlarında madencilik yapılamayacak

26 Eylül 2017

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Amazon ormanlarının Amapa ve Para eyaletleri arasındaki bölgesinde madenciliği serbest bırakan kararnameyi yürürlükten kaldırdı.

Kararnamenin yürürlükten kaldırılmasıyla Amazon ormanlarında, demir, manganez ve tantal dahil olmak üzere altın ve diğer yer altı kaynakları açısından zengin 4,7 milyon hektarlık alan, 1984'te yürürlüğe giren koruma planına geri döndü.

Temsilciler Meclisi Çevre Komitesi, 14 Eylül de kararnamenin iptalini istemişti. Komisyon Başkanı Ricardo Tripoli, "Kararname, yalnızca Brezilya toplumunun değil, parlamentonun da utancı oldu. Hükümetin kararnameyi iptal etmesini ve bölgedeki maden arama amaçlarının ne olduğunu söylemesini istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Amazon ormanlarındaki bölgenin madenciliğe açılmasına dair kararname, 23 Ağustos'ta imzalanmıştı. Sivil toplum örgütleri ve çevreciler, hükümeti ticari çıkarlar için çevreye zarar vermekle suçlamışlardı.

Eleştirilerin devam etmesi üzerine Maden ve Enerji Bakanlığı kararnamenin 120 gün süreyle askıya alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA