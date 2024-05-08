AMB üyesi Holzmann'den faiz açıklaması

Bloomberght'nin haberine göre AMB’nin şahin isimlerinden biri olan Holzmann verdiği mülakatta acele faiz kararından kaçınma uyarısı yaptı.

Aynı zamanda Avusturya Merkez Bankası Başkanı olan Holzmann faizleri hızlı biçimde artırmak için bir neden olmadığını belirterek “Eğer Haziran’da ilk adım atılırsa devamı da gelir. Ancak çok hızlı ve güçlü bir faiz indirimi için bir neden göremiyorum” şeklinde konuştu.

AMB’nin 6 Haziran’daki toplantısında faizleri 25 baz puan artırması bekleniyor. Banka bu kararla faiz konusunda Fed’den ayrışacak. Fed’in bir süre daha faizleri değiştirmesi beklenmiyor.

Holzmann kararlarının bir ölçüde Fed’den etkilenebileceğini de dile getirdi.