Amerikan devi, küresel çapta binlerce kişiyi işten çıkaracak

Nike, 'Win Now' dönüşüm stratejisi kapsamında küresel operasyonlarında yaklaşık 1.400 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

İşten çıkarmaların büyük bölümünün teknoloji departmanında gerçekleşeceği öğrenilirken şirket teknoloji ekibini yeniden yapılandırmayı, hava üretimini modernize etmeyi, bazı Converse operasyonlarını taşımayı ve tedarik zinciri çalışmalarını diğer ekiplerle entegre etmeyi hedeflediğini bildirdi.

Şirketin Operasyonlardan Sorumlu Üst Yöneticisi Venkatesh Alagirisamy tarafından çalışanlara gönderilen notta, küresel operasyonlarda yapılacak değişikliklere ilişkin bilgi verildi.

Notta, şirket genelinde temeli güçlendirmek, rekabet etme biçimini keskinleştirmek ve uzun vadeli karlı büyüme sağlayacak bir model oluşturmak amacıyla atılan adımların bazı ekip yapılarında, çalışma lokasyonlarında ve çalışan sayısında değişikliklere yol açacağı aktarıldı.

Ocak ayında 775 kişi işten çıkarılmıştı

Şirket, işten çıkarmaların toplam küresel iş gücünün yüzde 2'sinden azını kapsadığını ve Kuzey Amerika, Asya ile Avrupa'daki çalışanları etkileyeceğini bildirirken, sürecin ocak ayında yapılan 775 kişilik işten çıkarmaların devamı niteliğinde olduğunu vurguladı.