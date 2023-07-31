Amerikan ekonomisine ‘Barbenheimer’ dopingi

Emre ERGÜL

Barbieci misin, Oppenheimerci mi? Sosyal medyada geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konusu buydu. Google’ın “Hangi ülke ve kent hangi filmi internette aradı?” araştırmasını açıklayınca ortalık karıştı.

Balkanlarda en çok Barbie aranırken, Türkiye’nin Oppenheimer filmini Google’a sorması çok tartışıldı. Twitter’da en çok yorumlanan konu ise Ege sahillerinde en çok Oppenheimer’in aranması ve beklendiğinin aksine “Oppenheimerci” olduğunun ortaya çıkmasıydı…

21 Temmuz’da beyaz perdede gösterime giren iki film, sadece sinemaseverleri “Barbieci” veya “Oppenheimerci” olarak ikiye bölmedi. “Barbenheimer” olarak tek kelimeyle anılan iki film, tüketici harcamalarını etkiledi. “Barbenheimer ekonomiyi canlandırıyor” başlığını atan CNN Televizyonu şöyle devam etti: “22 Temmuz haftasında Bank of America’dan kredi karti sahiplerinin benzin dışı harcamaları bir önceki döneme göre yüzde 1.9 arttı.

Eğlence kategorisindeki harcamalar artarken, elektronik ve mobilya gibi diğer alanlarda düşüş yaşandı.” Barbie filmi, yaşadığı mükemmel dünyaya artık uyum sağlayamayan Barbie'nin maceralarını konu ediniyor. Oppenheimer filmi ise atom bombasının babası olarak bilinen J. Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alıyor.

ABD basını da toplam 368 milyon dolar hasılata ulaşan ve “Pandemi sonrası öldü” denilen sinemayı canlandıran iki filme lakap da taktı: Oppenheimer için “Atom Bombası,” Barbie için ise “Atomik Sarışın.” “Atomik Sarışın” ABD’de haftasonu 162 milyon dolar, hafta boyunca 258 milyon dolara ulaştı.

Barbie’nin günlük hasılatı 24 milyon dolardı. Bir tek cuma günü 29 milyon dolar oldu. Haftasonu hasılatı 82.5 milyon dolar olan “Atom Bombası” ise 7 günlük hasılatı 128 milyon doları geçti. Christopher Nolan’ın filmi günlük 11 milyon dolar hasılata görürken, cuma hasılatı 13.4 milyon dolar oldu.

Medya analisti Paul Dergarabedian şöyle konuştu: “Filmlerin hasılatları, açılış haftasonunda gördüğü ilgiye göre, hafta ortasında önemli ölçüde düşer. Ancak her iki film de hafta ortasında haftasonu ilgisini gördü.” Amerikalı analistlere göre, bu iki filmi bir yere not edin. Çünkü “Barbenheimer, önümüzdeki yıllarda film, iş dünyası ve pazarlama alanlarında özel olarak incelenecek.”