Anlaşma yüzlerce görüşme sonrası geldi

Emre ERGÜL

7 Ekim:

Hamas, İsrail’e saldırıları sonrası 249 kişiyi rehin aldı. Mısır da devreye girdi ama ABD Başkanı Joe Biden’ın ilk dakikadan itibaren arabuluculuk için aklında tek bir kişi vardı: Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani…

10 Ekim

ABD, Hamas’la, Katar aracılığıyla, daha sonra “pilot görüşmeler” adını verdikleri müzakerelere başladı. Hedef, rehineler arasında.

23 Ekim

Hamas, ABD’li Natalie ve Judith Raanan’ı, anne-kızı, serbest bıraktı.

23 Ekim akşamı

Katar’ın arabulucuğu ve güvenilirliğine tam destek veren ABD, İsrail’i de masaya çekti. “Daha büyük bir grubun serbest kalması” için ön görüşmeler başladı.

24 Ekim

İsrail, görüşmeler için Mossad Başkanı David Barnea’yı görevlendirirken; Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman El Thani de Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniyeh’le temasa geçti.

24 Ekim akşamı

Hamas, “bazı” kadın ve çocuk rehinelerin bırakılmasına yeşil ışık verdi.

25-26 Ekim

Hamas, “Bombardımanı durdurun, yoksa rehinelerle ilgili bilgi vermeyiz” diye kara savaşına hazırlanan İsrail’e mesaj gönderdi. Hamas, İsrail’in talep ettiği rehinelerin yaşadıklarına dair belgeleri göndermedi.

12 Kasım öğlen

Hamas, günler sonra rehinelerin yaşları, cinsiyetleri ve milliyetlerini Katar üzerinden İsrail’e iletti. İsrail gizli servisi Mossad da gelen bilgilerin doğruluğunu teyit etti.

12 Kasım sabahı

Biden, Katar Emiri’ni aradı ve “Hamas’ın rehinelerle ilgili bilgi ya da yaşadıklarına dair belge vermesi lazım. İlerleyemiyoruz” dedi. Bu, kilidi açan görüşme oldu

2 Kasım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’e uçtu ve kara harekatına “insani yardım” arası verilmesi için İsrail yönetimini uyardı.

27 Ekim

“İkna olmadık” diyen İsrail, Gazze Şeridi’ne kara harekatını başlattı. Kapalı kapılar ardında görüşmeler devam ediyordu…

12 Kasım gecesi

İsrail “bütün” kadın ve çocuk rehinelerin hemen bırakılmasını istedi. Hamas, “Sadece 50” yanıtını verdi.

13 Kasım gecesi

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Biden’a Hamas’ın “50 kadın çocuk ve kadını bırakma” teklifini kabul edeceğini söyledi.

14 Kasım

Netanyahu, Beyaz Saray’ın Ortadoğu Koordinatörü Brett McGurk’a “Bu anlaşmaya ihtiyacımız var” diyerek ABD’den ellerini çabul tutmalarını istedi.

15 Kasım

Hamas yetkilileri “kayboldu.” Katarlılar ulaşamadı.

16 Kasım

Hamas yetkilileri “ortaya çıktı” ve İsrail’i Katar üzerinden tehdit etti: “Şifa Hastanesi’ni terk edin.” İsrail ordusu karşı cevap verdi: "Gitmeyiz."

21 Kasım

Hamas, Katar’a anlaşmayı kabul ettiklerini duyurdu.

19 Kasım

İsrail’in savaş kabinesi, ufak tefek değişikliklerle anlaşma metnini kabul etti. Katar Emiri, metnin son halini Hamas’a iletti: “Bu size son teklifleri.”

17 Kasım

ABD’li koordinatör McGurk, Doha’ya uçtu, Katar Emiri ile Hamas’ın esirleri iki aşamada bırakmasını içeren anlaşma metni üzerine çalıştı. Toplantıya CIA Başkanı Bill Burns de telekonferans yöntemiyle katıldı.

16 Kasım gecesi

Çin lider Şi Cinping’le San Fransisko’daki görüşmesinden çıkan Biden, Katar Emiri’ni aradı: “Zaman doldu.” Emir, “Anlaşma için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”