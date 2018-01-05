Apple, Meltdown ve Spectre'ye karşı güncelleme yayınlayacak

05 Ocak 2018

İntel işlemcili bilgisayarların yanı sıra tablet ve telefonları da etkileyen Meltdown ve Spectre adlı güvenlik açıklarının tespit edilmesi sonrasında şirketler yazılım güncellemeleri ile sorunu çözmeye çalışıyorlar.

Intel: Performansa etkisi sınırlı olacak

Intel, ürettiği mikroçiplerde tespit edilen güvenlik açıklarının kapatılması için yapılan güncellemelerin bilgisayarlarda yavaşlamaya yol açmayacağını savundu.

Konuya ilişkin şirketin yaptığı açıklamada, "Son güvenlik güncellemelerinin performans üzerine etkisi ciddi olmayacak ve zaman içinde azaltılacak" dedi.

Apple güncelleme için hazırlık yapıyor

Apple da, güvenlik açığını kapatmak için iOS, macOS ve tvOS işletim sistemlerini güncelleyecek.

Yapılan açıklamada, gerçekleştirilecek güncellemenin Intel çiplerini etkileyen Meltdowhn konusuna karşı koruma sağlayacağını belirtirken, Apple Watch için bir güncellemeye ihtiyaç olmadığı belirtildi.

Spectre kırılganlığı ise Intel'in yanı sıra Arm tarafından üretilen ve iPhone ve iPad'lerde kullanılan işlemcileri de etkilemiş durumda. Apple bu kırılganlığı ortadan kaldırmak için de iOS ve macOS işletim sistemlerindeki Safari internet tarayıcısı için güncelleme çıkaracak.