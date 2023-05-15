Aranan aptal bulundu

Dünyanın en zengin ikinci adamı Elon Musk, önceki gün işe aldığını duyurduğu şirketin yeni CEO’sunun ismini dün açıkladı: NBCUniversal’ın eski küresel reklamcılık şefi Licca Yaccarino…

Musk, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter için yeni bir CEO’yu işe aldığını ve ye­ni CEO’nun yaklaşık 6 hafta içinde görevine başlayacağı­nı açıklamıştı.

Yeni CEO’nun ardından şirketteki görevinin ne ola­cağına da değinen Musk, ken­di rolünün Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden So­rumlu Başkan (CTO) olacağı­nı, ürün, yazılım ve hizmetle­ri denetleyeceğini belirtmişti.

Görevi 'X'e dönüştürmek

Musk’ın paylaşımından ye­ni CEO’nun kadın olacağı an­laşılırken isim verilmemişti.

167 milyar dolar şahsi ser­veti olan Musk dünkü twe­etinde kendisinin ürün ta­sarımı ve yeni teknolojiye odaklanacağını açıkladı; Yac­carino’nun da iş operasyonla­rını yürüteceğini belirtti: “Bu platformu 'her şey uygulama­sı' olan ‘X’e dönüştürmek için Linda ile çalışmayı dört gözle bekliyorum.”

Musk’un en büyük hedef­lerinden biri Twitter’ı “X ad­lı her şey uygulaması” haline getirmek. Bu amaçla çatı şir­ket ‘Twitter Inc.’i kapatmış ve Twitter’ı sahibi olduğu X Corp. şirketine dahil etmişti.

X uygulaması Twitter, Tes­la, SpaceX, Dogecoin gibi ürün ve hizmetleri bir araya getire­ceği tahmin ediliyor. Bu plat­formda Dogecoin ile Twitter dışında da birçok ürün satışı yapılacağı bildiriliyor.

Musk, geçen yıl aralıkta, Twitter’daki CEO’luk göre­vinden istifa edip etmeme ko­nusunda anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini bildirmişti.

Yeni CEO 60 yaşında

Musk’ın anketinde 17 mil­yon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçları­na göre katılımcıların yüzde 57.5’i Musk’ın ayrılması, 42.5’i ise devam etmesi yönünde ter­cihini ortaya koymuştu.

Musk, şirketin yöneticili­ğini üstlenecek kadar “aptal” birini bulur bulmaz, Twitter CEO’luğu görevinden istifa edeceğini, sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğini belirtmişti.

Bazı Tesla hissedarları, Twitter’ın Musk için dikkat dağıtıcı bir unsur haline gel­diğine inanıyor ve Tesla’da­ki görevlerine odaklanama­dığından endişe duyuyordu.

1963 doğumlu Yaccarino, ABD’li medya şirketi NBC Universal’ın Küresel Rek­lamcılık ve Ortaklıklar Baş­kanı olarak görev yapıyordu. 2018’de Donald Trump tara­fından başkanlığın Spor, Fit­ness ve Beslenme Konseyi’ne atanmıştı.

Kariyerinin büyük çoğun­luluğunu medya ve habercilik sektöründe geçiren Yaccari­no artık Twitter CEO’su ola­rak görevine devam edecek. Yaccarino, Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) Çalışma­nın Geleceği Görev Gücü’nün başkanı olarak görev yapıyor.