Aranan aptal bulundu
Geçtiğimiz aralık ayında Twitter’ın yöneticiliğini üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz istifa edeceğini belirten Elon Musk, dün şirketin yeni CEO’sunu açıkladı: Linda Yaccarino…
Dünyanın en zengin ikinci adamı Elon Musk, önceki gün işe aldığını duyurduğu şirketin yeni CEO’sunun ismini dün açıkladı: NBCUniversal’ın eski küresel reklamcılık şefi Licca Yaccarino…
Musk, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter için yeni bir CEO’yu işe aldığını ve yeni CEO’nun yaklaşık 6 hafta içinde görevine başlayacağını açıklamıştı.
Yeni CEO’nun ardından şirketteki görevinin ne olacağına da değinen Musk, kendi rolünün Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu Başkan (CTO) olacağını, ürün, yazılım ve hizmetleri denetleyeceğini belirtmişti.
Görevi 'X'e dönüştürmek
Musk’ın paylaşımından yeni CEO’nun kadın olacağı anlaşılırken isim verilmemişti.
167 milyar dolar şahsi serveti olan Musk dünkü tweetinde kendisinin ürün tasarımı ve yeni teknolojiye odaklanacağını açıkladı; Yaccarino’nun da iş operasyonlarını yürüteceğini belirtti: “Bu platformu 'her şey uygulaması' olan ‘X’e dönüştürmek için Linda ile çalışmayı dört gözle bekliyorum.”
Musk’un en büyük hedeflerinden biri Twitter’ı “X adlı her şey uygulaması” haline getirmek. Bu amaçla çatı şirket ‘Twitter Inc.’i kapatmış ve Twitter’ı sahibi olduğu X Corp. şirketine dahil etmişti.
X uygulaması Twitter, Tesla, SpaceX, Dogecoin gibi ürün ve hizmetleri bir araya getireceği tahmin ediliyor. Bu platformda Dogecoin ile Twitter dışında da birçok ürün satışı yapılacağı bildiriliyor.
Musk, geçen yıl aralıkta, Twitter’daki CEO’luk görevinden istifa edip etmeme konusunda anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini bildirmişti.
Yeni CEO 60 yaşında
Musk’ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 57.5’i Musk’ın ayrılması, 42.5’i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.
Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar “aptal” birini bulur bulmaz, Twitter CEO’luğu görevinden istifa edeceğini, sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğini belirtmişti.
Bazı Tesla hissedarları, Twitter’ın Musk için dikkat dağıtıcı bir unsur haline geldiğine inanıyor ve Tesla’daki görevlerine odaklanamadığından endişe duyuyordu.
1963 doğumlu Yaccarino, ABD’li medya şirketi NBC Universal’ın Küresel Reklamcılık ve Ortaklıklar Başkanı olarak görev yapıyordu. 2018’de Donald Trump tarafından başkanlığın Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi’ne atanmıştı.
Kariyerinin büyük çoğunluluğunu medya ve habercilik sektöründe geçiren Yaccarino artık Twitter CEO’su olarak görevine devam edecek. Yaccarino, Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) Çalışmanın Geleceği Görev Gücü’nün başkanı olarak görev yapıyor.