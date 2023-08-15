Arjantin devalüsyona ve faiz artırımına gidiyor

Haber şu: “Bir merkez bankası yetkilisi, yaptığı açıklamada, Arjantin'in cuma günkü kapanış fiyatından yaklaşık yüzde 18 daha zayıf olan resmi pezo döviz kurunu dolar başına 350'ye düşüreceğini söyledi.

Yetkili, merkez bankasının mevcut yüzde 97 olan kilit faiz oranını da yüzde 118'e çıkaracağını da sözlerine ekledi. Değişiklikler, Javier Milei'nin pazar günü yapılan önemli bir ön seçimi kazanmasının ardından geldi.” Piyasa analistleri, iddiayı “Beklenti gerçekleşti ve Arjantin hem faiz artışına (97%'den 118%'e) hem de devalüasyona gitti” diye yorumladı. Ülkede pazar günü yapılan ön seçimlerde aşırı sağcı Javier Milei sürpriz bir galibiyet elde etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a hayranlığını sıklıkla dile getiren Milei, oyların yüzde 92'si sayıldı. İlk sonuçlara göre Milei, beklenmedik şekilde oyların yüzde 30'unu aldı. Milei'yi yüzde 28 ile ana muhalefet bloku, yüzde 27 ile şu an iktidarda olan "Peronist" ittifakı takip etti.