Arjantin, İran İçişleri Bakanı için kırmızı bülten çıkardı

Arjantin Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ve Sri Lanka'yı ziyaret eden İran heyetinde yer alan İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi'nin gözaltına alınması için Interpol'e başvurdu.

Vaihidi, 1994'te 85 kişinin ölümüne yol açan Yahudi Kültür Merkezi (AMIA) katliamının sorumlularından olmakla suçlanıyor.

Arjantin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan ve Sri Lanka'yı ziyaret eden İran heyetinde olan Ahmad Vahidi'nin gözaltına alınması için girişimlerde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada "Arjantin, 1994'te 85 kişinin ölümüne yol açan Yahudi Kültür Merkezine yönelik saldırıdan sorumlu olan ve halen cezasız şekilde görevlerine devam eden kişilerin uluslararası düzeyde tutuklanmasını talep etmektedir" ifadesi yer aldı.

Bakanlık, Interpol'ün yanı sıra Pakistan ve Sri Lanka hükümetlerine de Vahidi'nin gözaltına alınması talebinin iletildiğini açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA ise Vahidi'nin Pakistan ziyaretinin ardından tekrar Tahran'a döndüğünü ve valilerle toplantıya katıldığını belirtti.

Öte yandan, Sri Lanka basınına göre, ülkeye giden İran heyetinin içinde Vahidi'nin isminin bildirilmediği ileri sürüldü.

Arjantin, eski İran Devrim Muhafızları üyesi Ahmad Vahidi'nin AMIA katliamının arkasındaki isimlerden biri olduğunu iddia ediyor.

Arjantin Hazine Bakanlığı'na bağlı Finansal Bilgilendirme Birimi (UIF) de Federal Savcılıktan AMIA saldırısıyla ilişkili olduğu iddia edilen aralarında İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti ve İran İçişleri Bakanı Vahidi'nin de olduğu 7 İranlının mal varlıklarının dondurulmasını talep etmişti.

Ne olmuştu?

"Arjantin tarihinin en kanlı saldırısı" olarak kayda geçen AMIA katliamı 1994'te düzenlenmişti. Saldırıda 85 kişi ölmüş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıdan İran istihbaratı ve Hizbullah sorumlu tutulmuştu.