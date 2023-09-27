Armatörlükten 'komşu’nun muhalefet liderliğine

Emre ERGÜL

Komşu Yunanistan’da değişim rüzgarları…Ülkede ilk turu mayısta, ikincisi ise haziranda yapılan genel seçimleri kaybeden ana muhalefetteki Radikal Sol İttifakı’nda (SYRIZA) lider değişimi oldu.

Partiyi 15 yıldır yöneten Aleksis Çipras’ın istifayla bıraktığı koltuk, artık siyasetle sadece iki yıl önce tanışan 35 yaşındaki armatör Stefanos Kasselakis’in… Parti seçiminde Çanakkale asıllı Efi Ahçıoğlu’yla yarışan Kasselakis oyların yüzde 56.7’sini alarak ipi göğüsledi. 38 yaşındaki Ahşıoğlu yüzde 43.3 oy alabildi. Kasselakis, aslında selefi Çipras’ın bulup ortaya çıkardığı biri…

Kasselakis’i 2021’de siyaset yapması için Yunanistan’a davet eden Çipras, onu 2023 seçimlerinde milletvekili adayı da yaptı. Ancak seçilemedi…

Peki, kim bu iki yıl öncesine kadar kimsenin tanımadığı genç armatör? 1988’de Atina’de doğan Kasselekis aslen Giritli. Atina Koleji’nde okurken, ailesiyle ABD’ye göç ettiğinde 14 yaşındaydı. Liseyi Massachusetts eyaletinde okuyan Kasselakis, annesinin öğretim görevlisi olduğu Pennsylvania Üniversitesi’nin Bankacılık ve Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu.

Öğrencilik yıllarında ABD’deki 2008 Başkanlık seçimleri Joe Biden’ın kampanyasında gönüllü çalıştı. 1 yıl sonra uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs’ta çalışmaya başladı. Çok değil, 1 yıl sonra istifa edip, armatör olan vaftiz babasının yardımı ve banka kredileriyle iş hayatına atıldı; Swift Bulk denizcilik şirketini kurdu.

İlk eşcinsel parti lideri

Küresel gemicilik medyası Tradewinds, 5 gemisi olan Kasselakis’i “sıkıntılı varlık ustası” diye isim takarak, kariyerini alkışladı. Siyaset için Yunanistan’a dönerken 5 gemisini de sattı, şirketin yönetiminden de ayrıldı.

Kasselakis’in seçilmesi, Yunanistan siyasetinde taşların yerinden oynadığını gösteriyor. Çünkü Kasselakis, Kilise’nin itirazlarına rağmen bir Yunan siyasi partinin ilk eşcinsel lideri oldu. 2019’da hemşir Tyler Macbeth’le sözleşmeli evlilik yapan armatör, eşcinselliğini hiç gizlemedi.

Tepkilere de “Yunan halkı yetenekli, dürüst, zarar göwΩrmemiş ve eşcinsel bir başbakana sahip olmaya hazır” diye cevap verdi. Yunan yazar Dimitris Psarras, "Sanki Netflix gelip partiyi ele geçirdi" diye eleştirdi. İşadamının bir siyasi geçmişinin olmaması da ayrı bir konu… Buna rağmen seçilmesi, “Yunan solunda beliren boşluk, yeni ve genç bir siyasetçi tarafından toparlanma ümidi” olarak görülüyor.

Kampanyasını Tiktok’tan yürüttü

İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolcayı ana dili Yunanca gibi konuşan Kasselakis’in SYRIZA içinde bir örgütü yok. Seçimler öncesinde ne halk ne de partililer onu tanıyordu. “Dışardan” biri gibi, parti seçimine katıldı. Hiçbir siyasi miting yapmadı. Sadece Tiktok’tan köpeği Farlie’nin sıkça yer aldığı videolar yayınladı.

KKTC’ye “devletçik” dedi, ortalık karıştı

Bazı kesimler, Stefanos Kasselakis’i “siyaset acemisi” olarak görüyor ve özellikle “Kıbrıs ve Türk-Yunan ilişkileri gibi konulara hakim olmamakla” suçluyor. Yunanistan’da resmi ağızlar KKTC için “sözde devlet” diye bahseder. Kasselakis, ikinci tur seçimlerden önce KKTC’yi “Türklerin devletçiği” olarak tanımladığı için eleştirildi. Genç işadamı “Dil sürtçmesi” diyerek ilk ziyaretini Kıbrıs Rum Kesimi’ne yapacağını dile getirerek konuyu kapatmaya çalıştı.