Aşırı sıcak sebebiyle 7 İtalyan kentinde kırmızı alarm verildi
Aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle İtalya'da yarın için Roma, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti ve Trieste kentleri için 'kırmızı alarm' verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından ülkede 10 gün boyunca etkili olacağı tahmin edilen Afrika sıcaklarına ilişkin uyarı yayımlandı.
Sıcaklık uyarısında özellikle yarın için başkent Roma, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti ve Trieste'nin olduğu 7 kent için 'kırmızı alarm' verildi. Söz konusu uyarının, sadece zayıf ve savunmasız kişiler için değil herkesi kapsadığı belirtildi.
Basındaki haberlerde de Afrika kaynaklı yüksek sıcaklıkların, ülke genelinde yarından itibaren 10 gün boyunca etkisini sürdüreceği tahminine yer verildi. Aşırı sıcak havaların Sicilya ve Sardinya adalarında 43 dereceyi bulmasının beklendiği kaydedildi.