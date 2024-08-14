Aşırı sıcaklar nedeniyle Fransa, nükleer reaktörlerdeki elektrik üretimini azalttı

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle ulusal elektrik dağıtım şirketi nükleer reaktörlerdeki üretimi azalttı. Ülkenin ulusal elektrik dağıtım şirketi EDF'den yapılan açıklamada, Bugey Nükleer Santrali'ndeki bir ünitenin faaliyetinin, iklim ve çevre koşulları nedeniyle enerji santralinin tahliye talimatında belirtilen limitlere uymak için durdurulduğu belirtildi. Öte yandan bazı ünitelerdeki faaliyetlerin durdurulması sonrası üretimin azaldığı nükleer tesisin güvenliğine olumsuz etkisinin olmadığı kaydedildi.

Sıcak hava dalgasının etkisi altında olan ülkede, iki hafta önce Golfech Nükleer Santrali'ndeki üretim de santralden salınan sularının çevreye olumsuz etkisini önlemek için azaltılmıştı. Fransa'da bu yıl ilk kez sıcak hava dalgası sırasında nükleer santrallerde bu tür bir kısıtlama uygulandı.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle yıllık üretimin yüzde 0,3'ü kayıp

Ulusal elektrik şirketinin verilerine göre, 2000 yılından bu yana yüksek sıcaklıklar veya düşük nehir debisi nedeniyle yaşanan üretim kayıpları, yıllık üretiminin ortalama yüzde 0,3'ünü oluşturuyor.

Nükleer reaktörlerin soğutulması için kullanılan deniz ya da nehir suları daha yüksek sıcaklıkta dışarı atılıyor. Nükleer santrallerden salınan atık sular, çevredeki su kaynaklarını ısıtmaması ve doğal yaşama zarar vermemesi hususunda belli yasal sınırlara tabi bulunuyor. Fransa, elektrik ihtiyacının 3'te 2'sini 56 nükleer reaktöründen elde ettiği üretimle sağlıyor. Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki ülkede hafta başında 45 vilayette 'turuncu alarm' verilmişti.