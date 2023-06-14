Astana'daki 4'lü zirvenin tarihi belli oldu

Rus RIA haber ajansına göre, 14 Haziran (Reuters) - Rusya, Suriye, Türkiye ve İran dışişleri bakan yardımcıları 21 Haziran'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da görüşecekler.

Rusya, Suriye, Türkiye ve İran, Suriye'deki uzun iç savaşın ardından Suriye'nin geleceğine yönelik görüşmeler yapıyorlar.

Suriye'deki iç savaş sırasında Rusya ve İran, Suriye cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı desteklerken, Türkiye ise Esad'a karşı siyasi ve silahlı muhalifleri desteklemişti.

Rusya, Suriye, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanları 10 Mayıs'ta Moskova'da bir araya geldiler. Rusya 10 Mayıs'taki açıklamasında Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkileri iyileştirmek amacıyla bakan yardımcılarını görevlendireceğini açıklamıştı.