Asya, startup yatırımlarında yakında ABD'yi geçecek

11 Ocak 2018

Asya'nın risk sermayesi yatırımları alanında ABD'yle arasındaki farkı hızla kapattığı ve kısa zamanda öne geçebileceği bildirildi.

Financial Times gazetesi, PwC/CB tarafından yayınlanan rapora göre, Asya'da 2017'de risk sermayesi yatırımlarının 70,8 milyar doları bulduğunu duyurdu. ABD'de ise bu miktarın 71,9 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Dünya çapında risk sermayesi yatırımları neredeyse yüzde 50 artarak 164 milyar dolara ulaşırken, en hızlı yükseliş Asya'da yaşandı. Asya'daki risk sermayesi yatırımları iki kattan fazla arttı.

ABD'de yavaş büyüme

ABD'deki artış oranı ise 2012'den bu yana en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 17'de kaldı.

Avrupa ülkeleri ise bu alanda yüzde 40 oranındaki yükselişe rağmen diğer bölgeleri geriden izlemeye devam etti. Avrupa çapında 2017'deki risk sermayesi yatırımlarının değeri 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yatırımlar Çin'e aktı

Asya'nın yükselişinde özellikle Çin'e yönelik yatırımlardaki artış etkili oldu. Financial Times'a göre, Çin'de teknolojiden yapay zekaya kadar geçen yıl startup'lara ve büyümekte olan şirketlere yapılan yatırımdaki artış dikkat çekti.

Haberde, Çinli araç çağırma servisi Didi Chuxing'ın Japon yatırım şirketi SoftBank ve Abu Dabi kamu fonu Mubadala Capital'dan 4 milyar dolar yatırım aldığı hatırlatıldı. Bu yatırım ile Didi'nin değeri 56 milyar dolara yükselmiş ve şirket ABD'li rakibi Uber'in ardından dünyanın en büyük ikinci unicorn şirketi olmuştu.

Financial Times ayrıca, Çin'in yükselen teknoloji devleri Alibaba ve Tencent'ın ülkedeki startuplara milyarlarca dolarlık yatırım yaptığını vurguladı.