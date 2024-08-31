'Asya'nın Nobel'i' sahiplerini buldu

'Magsaysay Ödülleri'ni alan isimlerden bir diğeri de, Sumatra Adası'ndaki 2,6 milyon hektarlık Leuser ekosisteminin korunmasına öncülük eden Endonezyalı Farwiza Farhan oldu.

Ödüller 16 Kasım'da sahiplerine verilecek

Miyazaki, 'çevreyi korumak, barışı ve kadınların haklarını ve rollerini savunmak gibi karmaşık konuları ele alması ve sanatıyla bu konuları çocuklar için daha anlaşılır hale getirmesi' dolayısıyla 'Çocuk ve Balıkçıl' eseriyle en iyi animasyon film dalında Akademi Ödülü'nü kazandı.

Butan'dan Karma Phuntsho, ülkesindeki mevcut ve olası problemleri ele alan, Budizm ve Butan'ın kültürel mirasını ve tarihini araştıran akademik çalışmaları sebebiyle ödülün sahibi oldu.

Tayland'daki Kırsal Doktorlar Hareketinden hekimler de yıllardır özellikle kırsal alanlardaki yoksul halk için yeterli ve makul ücretli sağlık hizmetleri sağlanabilmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalar ve ülkeleri 'ekonomik refah ve modernleşme yolunda ilerlerken kimseyi geride bırakmamaya özen göstermeleri' dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Filipinler'in başkenti Manila'daki Metropolitan Tiyatrosu'nda 16 Kasım'da ödüller sahiplerine verilecek.

"Sarsılmaz dirençle küresel sorunları ele alanların ödülü"

Ramon Magsaysay Ödülü Vakfı'nın Başkanı Susanna Afan, "Ödül, sistemik adaletsizliklerle cesurca yüzleşerek statükoya dürüstçe meydan okuyanların, toplumsal ilerlemeyi sağlayan çığır açan çözümlerle ve sarsılmaz bir dirençle acil küresel sorunları ele alanların göstergesi" ifadesini kullandı.

Magsaysay Vakfı, portakal gazının etkisini ilk kez 1960'larda doğumuna yardım ettiği bebeklerde gözlemleyen Nguyen'in çalışmalarının, savaşın 'trajik yansımalarının geleceğe kadar uzanabileceğini ve dünyanın ne pahasına olursa olsun savaştan kaçınması için korkunç bir uyarı niteliği taşıdığını' kaydetti.