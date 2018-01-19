Atilla davasında yargıç, yeni belgeler istedi

19 Ocak 2018

New York’ta tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakal Atilla ile başsavcılık ve FBI yetkilileri ile işbirliği yapmaya karar vererek "tanık" konumuna geçen Rıza Zarrab davasına bakan Yargıç Richard Berman, savunma avukatlarının Türk ve Amerikalı yetkililerle yaptıkları görüşmelerin dökümünü istedi.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Yargıcı Richard Berman, dün savunma avukatlarına yolladığı yazıda, Zarrab ve Atilla’nın tutuklanmalarından sonra tüm savunma avukatlarının Türk ve Amerikalı yetkililerle yaptıkları görüşmelerin tarihlerinin, görüşmeye katılanların ve görüşme bilgisi paylaşılanların isimlerinin, görüşme amacının ve görüşme sonuçlarının kendisine bildirilmesini istedi.

Hakan Atilla, kendisine yüklenen altı ayrı suçlamanın beşinden suçlu bulunmuş, Yargıç Berman’ın Atilla’ya yönelik cezanın 11 Nisan’da açıklanmasına karar vermişti.

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Kaynak: DHA