Atina'dan İmamoğlu'na tebrik

Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, İstanbul'daki mevkidaşı Ekrem İmamoğlu'nu Türkiye'de yapılan yerel seçimlerde yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Doukas, "Yeniden seçilmeniz son derece başarılı geçirdiğiniz görevinizi taçlandırıyor. Modern ve demokratik bir şehir vizyonunuz hem Türkiye içinde hem de ötesinde ilham kaynağı olmaktadır. Ortak değerlerimiz ve şehirlerimizin karşı karşıya olduğu yeni zorlukları ele alma konusundaki güçlü kararlılığımız rehberliğinde işbirliğimizin sorunsuz olacağından eminim. Başarılar diliyorum" diye konuştu.