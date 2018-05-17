Atlantik'in iki yakası arasında Kuzey Akım 2 krizi

17 Mayıs 2018

ABD, Almanya'dan Rusya gazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinden vazgeçmesini istedi.

Bloomberg News'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump geçen ay görüştüğü Almanya Başbakanı Angela Merkel'den, Atlantik'in iki yakası arasında bir ticaret savaşından kaçınmanın bedeli olarak Rusya ile Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinden vazgeçmesini istedi.

Kuzey Akım 2 projesinin devam etmesi halinde ABD'nin Alman şirketlere yaptırım getirebileceği de iki ülke arasındaki görüşmelerde gündeme getirildi.

ABD, Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını artıracağı ve Rusya'nın altyapı üzerinden casusluk yapabileceği gerekçesiyle Kuzey Akım 2 projesini "ABD'nin güvenliğine tehdit" olarak görüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Diplomasisi Bölümü Başkan Yardımcısı Sandra Oudkirk de, "Rusya Baltık Denizi'nde su altı izleme ekipmanı yerleştirebilir" diyerek Kuzey Akım 2'nin Batı açısından güvenlik tehdidi olduğunu söyledi.

Avrupalı enerji devleri Gazprom'la anlaşmıştı

Trump yönetiminin Avrupa'ya yönelik yaptırım tehdidi, Avusturya, Fransa, Almanya ve Hollanda'daki birçok şirketi etkileyebilir.

Royal Dutch Shell, BASF SE, Uniper SE, OMV AG ve Engie gibi Batılı şirketler, Kuzey Akım 2'nin finansmanı konusunda Rus enerji devi Gazprom ile işbirliği yapma konusunda anlaşmaya varmıştı.

Almanya Kuzey Akımı için onay verdi