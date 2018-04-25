Audi, 1.16 milyon aracı geri çağırıyor

25 Nisan 2018

Audi tarafından yapılan açıklamada, bazı modellerdeki elektrikli soğutma pompasında yer alan aşırı derecede ısınma veya nemden kaynaklı kısa devre riski nedeniyle yangın çıkma riski olduğu gerekçesiyle dünya geneline toplam 1.16 milyon adet aracı geri çağırma kararı alındığı belirtildi. Araçların yaklaşık 4'te 1'i ABD'de bulunuyor.

Şirket tarafından geri çağırılacak araçlar, 2013 - 2017 yılları arasında üretilen Audi A5 Sedan, A5 Cabriolet ve Q5, 2012 - 2015 üretimi Audi A6 serisi ve 2013-2016 model, EA888 Evo2 olarak bilinen 2.0 litre Turbo motora sahip tüm Audi A4 Sedan ve A4 Allroad olarak açıklandı.

Audi sözcüsü Udo Ruegheimer, söz konusu sorun nedeniyle bugüne dek hiçbir yaralanma veya kaza raporlanmamış olsa da, soğutma sistemindeki tasarım hatasının çeşitli güvenlik sorunlarına yol açabileceğini ve bunların başında yangın riski olduğunu söyledi.