Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri Rusya'da toplandı

14 Mayıs 2018

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moldova'ya AvrasyaEkonomik Birliği'nde (AEB) gözlemci statüsü verilmesi için birliğe üye ülkeler arasında görüş birliğine vardıklarını belirterek, "Başka ülkelerin de birliğe katılma başvurularını değerlendirmeye hazırız." dedi.

Putin, Soçi'de düzenlenen Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi (AEYK) toplantısında yaptığı açıklamada, AEB nezdinde yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AEB için önceliğin, birlik içerisindeki engellerin kaldırılması ve dijital teknolojilerin geliştirilmesi olduğunu vurgulayan Putin, "Ulusal düzeydeki ekonomik düzenlemelerimizi daha uyumlu hale getirerek birlik içerisindeki pazarımızın etkinliğini arttırmamız gerekiyor. Malların, sermayenin ve iş gücünün özgürce dolaşımının önünü açmak için geriye kalan engellerin kaldırılması önceliğimiz." diye konuştu.

Rusya'nın, internet ticaretini, ürünlerin takibini, nakliye koridorlarının oluşturulmasını ve sanayide iş birliğini kapsayan teknoloji alanında yeni projeler hazırladığını anlatan Putin, "AEB nezdinde özellikle nükleer enerji, ekoloji, ilaç ve uzay alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi için önemli bir potansiyel bulunuyor. Küresel ekonomiye ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmemiz için yeni projeleri birlikte hayata geçirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

AEB nezdinde Moldova'ya gözlemci statüsü verilmesi konusunda da birlik liderleriyle görüş birliğine varıldığına işaret eden Putin, "Umuyoruz Moldova gözlemci olarak birliğimizin faaliyetlerine önemli katkılarda bulunacaktır. Başka ülkelerin de birliğe katılma başvurularını değerlendirmeye hazırız." dedi.

Putin'in liderlerle ikili görüşmeleri

Öte yandan Putin, zirveye katılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Nazarbayev ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya ile Kazakistan arasında güçlenen iş birliğine işaret eden Rus lider, "Geçen yıl ikili ticaretimiz yüzde 30,5 artmış durumda. Rusya, Kazakistan'nın lider ticaret ortağı olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Putin ayrıca, başbakan seçilmesinden dolayı Paşinyan'ı tebrik ederek, Rusya'nın Ermenistan'ı "bölgedeki en önemli ortağı ve müttefiki olarak gördüğünü" söyledi.

Kaynak: AA