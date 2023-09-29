Avrupa Birliği, küresel finans düzeninde değişiklik istiyor

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Berlin Küresel Diyalog programı kapsamında düzenlenen panelde konuştu. Küresel finans düzeninde değişiklik olması gerektiğini belirten Michel, “Acilen yeni bir Bretton Woods gerekiyor. Yeni bir küresel finansman anlaşmasına ihtiyacımız var” dedi ve Bretton Woods kurumlarının bütün kontrolünün G7 ülkelerinde olduğunu anlattı. Bretton Woods kurumlarının 60 yıl önce kurulduğunu anlatan Michel, dünyanın günümüzde çok farklı bir yapıya dönüştüğünü hatırlattı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın mevcut sermaye miktarlarını dikkate alarak kapasitelerini maksimum seviyeye yükseltmeleri gerektiğini vurgulayan Michel, bu kurumların kesinlikle sermaye artırımını dikkate almaları gerektiğini ifade etti.

AB Konseyi Başkanı, mevcut durumda Dünya Bankası sermayesinin küresel GSYH’ya oranının 60 yıl öncesiyle kıyasla 7 kat düşük kaldığını ve bu sermayenin artırılması gerektiğini anlattı. Bretton Woods, ABD öncülüğünde 1944’te imzalanan anlaşma ile hayata geçirilmiş uluslararası para idare sistemi... Ekonomik istikrarı sağlamayı amaçlayan sistem, ülkeler arasındaki ikili finansal ve ticari işlemlerde uyulması gereken kuralları düzenliyor. Sistemle, Dünya Bankası ve IMF gibi kurumlar ortaya çıkmıştı. O dönemde dolar altına, diğer ülkelerinin para birimleri ise dolara endekslenerek bir kur sistemi ortaya konmuştu. Amerikan doları, Bretton Woods sisteminin temelini teşkil ettiği için, doların değeri tüm para sistemlerinin değeri için büyük bir önem kazanmıştır.