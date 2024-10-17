Avrupa Birliği'nden düzensiz göçle mücadeleye 30 milyon Euro destek

Avrupa Birliği (AB), Avrupa'ya düzensiz göçü engellemesi için Senegal'e 30 milyon Euro destekte bulunacağını açıkladı.

AB Komisyonu'nun Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Üyesi Jutta Urpilainen, söz konusu desteğin, Senegalli yetkililerin göçmenlere yardım etme kapasitesini güçlendirmek ve insan kaçakçılığıyla mücadele için kullanılacağını belirtti. AB, halihazırda Senegal'in düzensiz göçle mücadelesine katkı için 5,75 milyon Euro'luk projeyi finanse ediyor.

Atlantik kıyısında yer alan Senegal, Avrupa'nın Afrika'ya en yakın toprağı İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na kaçak yollarla geçmek isteyenlerin ana çıkış noktalarından birini oluşturuyor. Senegallilerin yanı sıra komşu ülkelerden gelen göçmenler de Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışıyor.

Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 5 binden fazla kişi öldü

İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras, bu yılbaşından 31 Mayıs'a kadar, Afrika'dan kaçak yollarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 5 bin 54 kişinin öldüğünü ya da kaybolduğunu duyurmuştu. Örgüt, bu rakamın, geçen yılın aynı döneminde kaydedilenden çok daha fazla olduğuna dikkati çekmiş ve her gün ortalama 33 kişinin kaybolduğu ya da hayatını kaybettiğini vurgulamıştı.