Avrupa borsaları Fransa hariç düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 492 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 17.076 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.717 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 31.655 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 9.934 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükselerek 7.772 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0770 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik artan endişelerin sıcaklığını koruduğunu ifade ederek, ABD'de açıklanması beklenen önemli şirketlerin bilançoları öncesinde negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Avrupa'da bugün gözler Avro Bölgesi'nin ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

Öte yandan dün, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), dış talebin zayıfladığını, tüketicilerin harcamalarında temkinli olduğunu ve artan finansman maliyetlerinin yatırımları sınırlamaya devam edebileceğini belirterek, Almanya ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinin ardından bu yılın ilk çeyreğinde de daralma göstererek teknik resesyona girebileceğini bildirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesinin yanı sıra ABD'de öncü endeks verisinin takip edileceğini kaydetti.