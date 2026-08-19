Avrupa denizlerinde sıcaklık alarmı: Ortalamanın 6 derece üzerine çıktı

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Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) bünyesinde İsviçre, İsveç, ABD, İrlanda ve İngiltere'den uzmanlar, iklim değişikliğinin artan deniz yüzeyi sıcaklıklarına etkisini analiz etti.

Analize göre, yaz döneminde İrlanda'dan Akdeniz'e kadar uzanan bir bölgede deniz sıcak hava dalgaları gözlemlendi ve bazı bölgelerde deniz yüzeyi sıcaklıkları ortalamanın 6 derece üzerine kadar çıktı.

Bilim insanları, fosil yakıtların yol açtığı iklim değişikliğinin Akdeniz'de yaklaşık 2 derece, Biskay Körfezi ve İber Yarımadası merkezli bölgede 1,4 derece ve Kelt bölgesinde 1,3 derecelik ısınmaya doğrudan neden olduğunu tespit etti.

Bu yıl Biskay Körfezi/İber kıyı bölgesinin yüzde 90'ı, Batı Akdeniz'in yüzde 80'i ve Doğu Akdeniz'in yüzde 70'i deniz sıcak hava dalgası koşulları yaşıyor. İklim değişikliği olmasaydı Biskay Körfezi ve Batı Akdeniz'de bu oranın yüzde 40, Doğu Akdeniz'de ise yüzde 9 seviyesinde olacağı belirlendi.

Doğa ve gıda sistemleri için risk

Aşırı okyanus sıcaklığı, mercanlar, süngerler ve makroalgler gibi habitat oluşturan türlerin kitlesel ölümüne yol açabiliyor ve bu durum, ekosistem genelinde zincirleme etkiler oluşturabiliyor.

Deniz sıcak hava dalgaları, kuşların ve memelilerinin nüfusunda da ciddi düşüşe neden olabiliyor.

Londra Imperial College Çevre Politikaları Merkezi İklim Bilimi Profesörü Friederike Otto, analize ilişkin değerlendirmesinde, denizlerin küresel ortalama sıcaklık artış hızını aşan şekilde ısındığını belirterek, "Bu durum, kara ve deniz yaşamı üzerinde doğrudan sonuçlara sebep oluyor. Fosil yakıtlardan uzaklaşmayı geciktirerek, birçok okyanus ekosistemini yok olmaya bir adım daha yaklaştırıyoruz." ifadesini kullandı.